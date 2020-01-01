Le réseau de distribution, câble MT et BT est essentiel au transport et à la répartition de l’énergie électrique dans les infrastructures industrielles, tertiaires et résidentielles. Il regroupe les câbles moyenne tension (MT), utilisés entre les postes de transformation et les bâtiments, et les câbles basse tension (BT), assurant l’alimentation des équipements électriques. Ces câbles peuvent être posés en enterré, en aérien ou en gaine technique, selon la configuration du chantier. Fabriqués en cuivre ou en aluminium, avec isolation PVC, XLPE ou EPR, ils garantissent sécurité, conductivité optimale et résistance aux conditions extérieures. Le choix des câbles dépend de la puissance à distribuer, des distances et des normes en vigueur. Cette rubrique rassemble des solutions adaptées aux professionnels du BTP pour garantir une distribution électrique fiable, durable et conforme.