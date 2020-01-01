Réseau de télécommunication de téléphonie

Le réseau de télécommunication pour la téléphonie structure l’ensemble des connexions entre les équipements téléphoniques d’un bâtiment. Il repose sur un câblage adapté, des prises, boîtiers, répartiteurs et commutateurs compatibles avec les systèmes analogiques, numériques ou IP. Ce réseau garantit la qualité des appels, la continuité du service et la souplesse de déploiement. Bien conçu, il facilite l’évolution vers des solutions de téléphonie unifiée et s’intègre à l’infrastructure réseau globale. Découvrez les composants essentiels pour construire un réseau performant.