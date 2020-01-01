Le réseau de transport, câble HT assure l’acheminement de l’électricité à haute tension depuis les sites de production jusqu’aux postes de transformation. Ces câbles, conçus pour supporter des tensions supérieures à 50 kV, sont essentiels pour garantir une transmission efficace, avec un minimum de pertes sur de longues distances. Ils peuvent être installés en aérien ou en souterrain, selon les contraintes du terrain ou les exigences environnementales. Fabriqués à partir de conducteurs en cuivre ou aluminium, ils sont protégés par des isolants performants (XLPE, EPR) et des gaines résistantes aux agressions extérieures. Le choix du câble HT dépend des besoins de puissance, des conditions d’installation et des normes de sécurité en vigueur. Retrouvez ici une sélection de câbles haute tension adaptés aux infrastructures industrielles, tertiaires ou urbaines.