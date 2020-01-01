Le réservoir de chasse d'eau pour WC est un élément essentiel dans le système de plomberie des installations sanitaires, permettant l’évacuation des eaux usées de manière efficace. Disponible en différents formats et systèmes de commande (manuels, temporisés, à double bouton), il permet de réguler la consommation d’eau selon les besoins. Les modèles modernes sont conçus pour s’adapter à tous les types de WC et peuvent être installés en version apparente ou encastrée. Grâce à des mécanismes de régulation performants, ces réservoirs permettent d’économiser de l’eau tout en garantissant une évacuation parfaite des déchets. Découvrez notre sélection de réservoirs de chasse d'eau, fiables et conformes aux normes en vigueur pour les projets résidentiels et professionnels.