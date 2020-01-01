La résine polymérisable pour étanchéité est utilisée pour créer des membranes continues, souples et imperméables sur une variété de supports. Appliquée sous forme liquide, elle forme après durcissement une barrière étanche résistante aux intempéries, aux UV et aux fissures.

Parfaite pour les toitures, balcons, dalles ou locaux techniques, cette résine s’adapte à des configurations complexes et garantit une mise hors d’eau rapide et durable.

La sélection présentée sur cette page regroupe des solutions professionnelles prêtes à l’emploi ou à mélanger, avec des fiches précisant les performances, la résistance, le mode d’application et les temps de séchage.

Choisissez une résine d’étanchéité fiable pour sécuriser durablement vos ouvrages.