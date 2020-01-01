Résine fluorée, phénolique

Les résines fluorées et phénoliques sont destinées aux environnements exposés à des conditions extrêmes. Résistantes aux solvants, températures élevées et agents chimiques agressifs, elles sont utilisées dans les applications industrielles, l’isolation électrique ou la protection de surfaces.

Dans le bâtiment, elles interviennent dans des cas spécifiques nécessitant une stabilité chimique et thermique remarquable. Retrouvez ici des solutions formulées pour une tenue longue durée, que ce soit en revêtement, en moulage ou en collage technique.

Les fiches techniques précisent les propriétés de chaque résine : rigidité, conductivité, temps de polymérisation, compatibilité matériau et sécurité d’utilisation.