La résine polyester pour moulage est largement utilisée pour la fabrication d’éléments composites ou décoratifs. Appréciée pour sa facilité de mise en œuvre, sa rigidité et son bon rapport qualité/prix, elle permet de réaliser des pièces techniques, coques, panneaux ou pièces sur mesure dans le secteur du bâtiment.

Elle s’emploie avec fibre de verre ou charges minérales pour former des matériaux solides et durables. Sur cette page, retrouvez des résines polyester adaptées au moulage manuel, à la stratification ou à la projection. Chaque fiche produit détaille les caractéristiques : viscosité, temps de gel, taux de rétraction et conditions d’usage.

Sélectionnez la résine polyester qui convient à vos projets de fabrication ou réparation de pièces en atelier ou sur chantier.