Le retardateur de prise pour plâtre est un adjuvant indispensable pour prolonger le temps de travail du plâtre, en particulier dans les chantiers complexes ou par forte chaleur. Il permet de lisser, ajuster et travailler la matière avec précision, sans précipitation. Ce produit est particulièrement utile pour les applications décoratives, le moulage ou les grandes surfaces. Il contribue à une meilleure qualité de mise en œuvre, tout en préservant les propriétés mécaniques du plâtre. Parcourez les solutions proposées pour adapter vos temps de prise selon les besoins.