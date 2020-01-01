Revêtement de sol PVC acoustique pour l’habitat : conçu pour améliorer le confort sonore au quotidien, il réduit efficacement les bruits d’impact entre étages. Sa sous-couche intégrée offre une absorption acoustique tout en garantissant un bon confort de marche. Ce revêtement est parfaitement adapté aux logements collectifs, maisons individuelles ou résidences étudiantes. Facile à entretenir et à poser, il se décline en plusieurs formats et décors chaleureux, imitant le bois, le carrelage ou le béton ciré. Il allie esthétique, performance technique et conformité aux exigences réglementaires en matière d’acoustique.