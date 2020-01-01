Revêtement de sol PVC : polyvalent, résistant et économique, il s’adapte à une large variété de projets dans le bâtiment. Disponible en rouleaux, dalles ou lames, il permet une pose rapide et une personnalisation esthétique grâce à ses nombreux décors (bois, béton, pierre…). Très apprécié pour son entretien facile et sa bonne résistance aux chocs et à l’humidité, le sol PVC convient aux logements, bureaux, commerces, établissements scolaires ou de santé. Il peut intégrer des performances acoustiques ou antidérapantes selon les contraintes du chantier. Léger, stable et compatible avec les normes environnementales, il constitue une solution pratique pour les professionnels à la recherche d’un revêtement fiable et adaptable.