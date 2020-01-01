Revêtement de sol PVC acoustique pour le tertiaire : allie confort sonore et esthétique pour les bureaux, commerces, salles de réunion ou établissements recevant du public. Grâce à sa sous-couche intégrée, il réduit efficacement les bruits d’impact, améliore l’ambiance de travail et respecte les exigences acoustiques du tertiaire. Disponible en rouleaux, dalles ou lames, il présente également une bonne résistance à l’usure, un entretien facile et une pose simplifiée. Avec une large gamme de décors (aspect bois, béton, textile…), ce sol contribue à créer des espaces professionnels confortables, performants et design.