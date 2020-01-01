Revêtement de sol PVC homogène et compact : conçu pour les environnements à fort trafic, ce sol est constitué d’une couche unique, dense et résistante. Il offre une excellente tenue à l’usure, aux chocs et aux produits chimiques, ce qui en fait un choix idéal pour les établissements de santé, l’industrie, l’enseignement ou les ERP. Son faible relief limite l’encrassement et simplifie l’entretien. Facile à poser en rouleaux ou en dalles, il garantit durabilité, sécurité et hygiène. Disponible en coloris sobres ou techniques, il s’intègre dans les projets nécessitant robustesse, longévité et conformité aux normes de sécurité et de résistance au feu.