Le rideau de protection contre l’incendie constitue une solution discrète et efficace pour compartimenter les volumes en cas de feu. Il se déploie automatiquement en présence de chaleur ou d’alarme incendie pour isoler les zones à risques. Résistant au feu pendant une durée certifiée, il est adapté aux ERP, parkings, entrepôts ou bâtiments commerciaux. Les produits listés répondent aux exigences réglementaires tout en s’intégrant facilement à l’architecture des lieux.