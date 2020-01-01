Rideau, double-rideau et voilage
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Les rideaux, double-rideaux et voilages sont des éléments de décoration intérieure essentiels pour filtrer la lumière, renforcer l’isolation et créer une ambiance. Tandis que le voilage tamise la luminosité, le double-rideau renforce l’occultation et l’isolation thermique. Ces solutions conviennent à tous types d’espaces : logement, hôtellerie, bureaux… Disponibles dans une large gamme de tissus, coloris et finitions, elles allient esthétique et performance.