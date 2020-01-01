Rivet posé à la machine ou manuellement : une fixation fiable pour assembler durablement deux pièces sans filetage. Utilisés pour le métal, le plastique ou les composites, les rivets garantissent un maintien solide, résistant aux vibrations et à l’arrachement. Le choix entre pose manuelle ou automatisée dépend du volume de pose et des exigences du chantier. Ils sont notamment appréciés pour les structures métalliques légères, les gaines techniques ou les bardages. Ces fixations sont simples à mettre en œuvre, même dans des zones difficiles d’accès, et s’adaptent à différents diamètres et longueurs selon les matériaux à assembler.