Robinet d'arret pour bâtiment

Le robinet d’arrêt est un composant indispensable de toute installation hydraulique dans un bâtiment. Il permet d’interrompre ou de rétablir l’alimentation en eau sur une portion de réseau, facilitant les opérations de maintenance, de réparation ou de remplacement sans vidanger l’ensemble du système. Disponible en différentes configurations (d’équerre, droit, à poignée, à volant…), le robinet d’arrêt s’intègre dans les réseaux sanitaires, de chauffage ou de distribution générale. Il doit garantir étanchéité, résistance à la pression et facilité de manœuvre. Sur cette page, accédez à une gamme de robinets d’arrêt adaptés aux contraintes techniques des bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels.