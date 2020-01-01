Le robinet d’incendie armé (RIA) est un équipement fixe de première intervention permettant de projeter de l’eau en cas de départ de feu. Il est raccordé au réseau d’eau du bâtiment et prêt à l’emploi à tout moment. Sa présence est obligatoire dans de nombreux ERP et sites industriels. Disponible en différentes longueurs et diamètres, le RIA est conçu pour une intervention rapide, avant l’arrivée des secours. Retrouvez ici des solutions professionnelles conformes aux exigences réglementaires.