Le robinet de puisage pour bâtiment est un équipement conçu pour permettre un accès direct à l’eau dans les zones extérieures ou techniques : jardins, locaux techniques, garages ou façades. Résistant aux conditions climatiques et aux utilisations intensives, il assure un point de distribution pratique pour les usages non domestiques ou professionnels. Généralement équipé d’un nez fileté pour le raccordement d’un tuyau, il peut être doté d’un dispositif antigel ou d’un système de verrouillage pour éviter les usages non autorisés. Ce type de robinet est essentiel dans les chantiers, bâtiments publics ou industriels. Sur cette page, découvrez une sélection de robinets de puisage robustes, fiables et conformes aux exigences des professionnels du BTP.