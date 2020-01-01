Le robinet de réservoir de chasse pour bâtiment assure l’alimentation en eau des réservoirs WC, garantissant leur remplissage après chaque utilisation. Ce petit équipement, souvent mural ou encastré, est conçu pour réguler l’arrivée d’eau et permettre l’entretien du réservoir sans couper l’alimentation générale. Il s’utilise dans les installations sanitaires individuelles ou collectives, en neuf comme en rénovation. Le choix d’un modèle fiable et conforme est essentiel pour assurer l’étanchéité, la durabilité et le bon fonctionnement des équipements. Retrouvez sur cette page une sélection de robinets de chasse adaptés aux configurations techniques des professionnels du bâtiment.