Rond lisse pour armature pour béton armé

Le rond lisse pour armature béton est un acier de base utilisé principalement dans les éléments de structure peu sollicités ou comme barre de reprise, d’attente ou d’assemblage. Contrairement à la barre à haute adhérence, il ne possède pas de reliefs, ce qui facilite sa manipulation et sa mise en œuvre dans certaines configurations de chantier. Il est aussi souvent employé pour le façonnage d’armatures spécifiques ou pour les chaînages horizontaux et verticaux. Disponible en différentes longueurs, diamètres et nuances, le rond lisse est conforme aux normes du BTP et s’adapte à diverses applications structurelles ou complémentaires. Il représente une solution simple, économique et fiable pour les professionnels du gros œuvre à la recherche d’éléments flexibles dans le renforcement du béton. Explorez ici les produits disponibles pour vos projets de construction.