Sac et support pour ordures

Les sacs et supports pour ordures sont indispensables pour la gestion quotidienne des déchets dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou publics. Disponibles en plusieurs contenances, matériaux et coloris, les sacs sont conçus pour le tri sélectif, les déchets ménagers ou les usages spécifiques. Les supports assurent le maintien du sac, favorisent l’hygiène et facilitent le remplacement. Fixes, mobiles ou muraux, ces équipements sont adaptés aux contraintes d’usage et aux exigences de propreté. Retrouvez les solutions idéales pour vos espaces de collecte.