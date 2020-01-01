La serrure est l’élément central de tout système de fermeture. Elle assure la sécurité des accès et peut être à encastrer, en applique ou multipoint. Que ce soit pour des portes d’entrée, des fenêtres ou des issues de secours, les serrures sont disponibles en différents niveaux de sûreté : standard, renforcée, anti-effraction. Adaptées aux menuiseries bois, PVC ou aluminium, elles peuvent être manuelles ou connectées. Le choix de la serrure dépend du type d’ouvrant, du niveau de sécurité requis et des normes en vigueur. Un indispensable pour tous les projets BTP.