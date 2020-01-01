Serrure de haute sécurité
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La serrure de haute sécurité est conçue pour résister aux tentatives d’effraction, offrant une protection renforcée pour portes d’entrée, locaux sensibles ou zones restreintes. Certifiée A2P, elle intègre des systèmes multipoints, des cylindres inviolables et des mécanismes anti-perçage, anti-crochetage ou anti-bumping. Disponible en versions mécaniques, électroniques ou connectées, elle s’adapte à tous types de menuiseries. Parcourez notre sélection pour renforcer l’accès aux bâtiments professionnels, ERP ou logements sécurisés.