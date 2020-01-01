Signalisation de securité luminescente

La signalisation de sécurité luminescente guide les personnes vers les issues de secours même en cas de coupure de courant. Grâce à leur photoluminescence, ces panneaux, bandes ou marquages restent visibles dans l’obscurité. Obligatoire dans les ERP et les locaux professionnels, cette signalétique complète les dispositifs d’évacuation. Résistants et conformes aux normes, les produits disponibles assurent une visibilité optimale pour une sécurité renforcée.