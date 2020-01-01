Signalisation de sécurité pour protection incendie

La signalisation de sécurité joue un rôle crucial dans la protection incendie des bâtiments. Elle guide les occupants vers les issues de secours, indique la localisation des équipements (extincteurs, RIA) et facilite les interventions. Panneaux photoluminescents, balisage lumineux ou marquage au sol assurent une visibilité optimale, même en cas de coupure électrique. Conforme aux normes en vigueur, cette signalétique est indispensable dans tous types d’établissements recevant du public ou des salariés. Parcourez les solutions disponibles pour une mise en sécurité efficace de vos ouvrages.