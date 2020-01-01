La signalisation maritime ou aérienne regroupe des équipements lumineux ou sonores destinés à sécuriser la navigation, le balisage des zones portuaires, côtières ou des espaces aériens. Utilisée pour indiquer les obstacles, baliser les trajectoires ou alerter les pilotes et navigateurs, elle est indispensable dans l’urbanisme, les travaux d’infrastructure et les installations industrielles. Ces systèmes doivent être fiables, résistants aux intempéries et conformes aux normes en vigueur (ICAO, OACI, etc.). Feux à LED haute intensité, balises synchronisées, gyrophare, panneaux lumineux ou systèmes solaires autonomes : la diversité des solutions permet une adaptation précise aux contraintes du site. Découvre ici des produits de signalisation aérienne et maritime conçus pour garantir visibilité, sécurité et durabilité dans les environnements les plus exigeants.