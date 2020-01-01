Silencieux, piège à son pour traitement acoustique

Les silencieux et pièges à son sont des dispositifs clés pour maîtriser les nuisances sonores dans les réseaux aérauliques, les installations industrielles ou les locaux techniques. Ils permettent d’atténuer le bruit généré par la circulation de l’air, les équipements de ventilation ou les systèmes de climatisation, tout en assurant un bon fonctionnement des installations.

Conçus pour s’intégrer facilement dans les gaines ou conduits, ces éléments acoustiques absorbent les ondes sonores sans perturber les flux d’air. Selon les besoins du projet, ils peuvent être rectangulaires, circulaires, à baffles ou à absorption périphérique.

Idéals pour les bâtiments tertiaires, hospitaliers, commerciaux ou industriels, les silencieux et pièges à son contribuent à la conformité acoustique des installations techniques. Découvrez les solutions proposées par les fabricants pour un traitement acoustique efficace et durable.