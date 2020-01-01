Le silicone est un matériau souple, élastique et résistant aux températures extrêmes, aux UV et à l’humidité. Utilisé pour l’étanchéité, les joints de dilatation ou les collages souples, il garantit une grande longévité des assemblages.

Retrouvez ici une sélection de silicones professionnels adaptés aux travaux de façade, de menuiserie, de sanitaire ou de vitrage. Chaque fiche indique la compatibilité support, la résistance aux intempéries, la souplesse et le mode d’application.