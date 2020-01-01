Siphon d'appareil sanitaire en PVC

Le siphon en PVC est un élément indispensable pour assurer l’étanchéité et l’hygiène des équipements sanitaires (lavabos, éviers, douches, lave-mains…). Il retient une garde d’eau qui empêche les remontées d’odeurs dans la pièce. Facile à monter, il se décline en modèles droits, coudés ou réglables, avec sortie horizontale ou verticale. Le PVC offre une excellente tenue dans le temps, une résistance à l’humidité et une grande simplicité d’entretien. Sur cette page, découvrez une gamme complète de siphons pour appareils sanitaires, adaptée aux projets des professionnels du bâtiment.