Sirène, avertisseur, alarme

Les sirènes, avertisseurs et alarmes sont des éléments dissuasifs et d’alerte indispensables dans tout dispositif de sécurité. Placés en intérieur ou en extérieur, ils émettent un signal sonore et/ou lumineux en cas de détection d’intrusion, d’incident technique ou de danger. Ils renforcent la réactivité des systèmes d’alarme et préviennent les occupants ou le voisinage d’un événement en cours. Certains modèles incluent des fonctions de flash lumineux, de messages vocaux ou de communication avec un centre de télésurveillance. Conformes aux normes en vigueur, ces dispositifs sont conçus pour être visibles, puissants et simples à installer sur tout type de chantier ou bâtiment.