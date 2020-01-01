Sirène et alarme d'incendie
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Les sirènes et alarmes d’incendie permettent d’alerter les occupants d’un bâtiment dès la détection d’un départ de feu. Sonores, visuelles ou combinées, elles assurent un signal clair et rapide pour faciliter l’évacuation. Indispensables dans les ERP, bâtiments tertiaires et industriels, ces dispositifs doivent être puissants, fiables et conformes aux normes en vigueur. Retrouvez ici une sélection de sirènes et alarmes adaptées à toutes les configurations de chantier.