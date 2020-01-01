Sonnerie, carillon

Les sonneries et carillons sont des dispositifs simples et efficaces pour signaler une présence ou annoncer une arrivée. Utilisés en entrée de bâtiment, en zone d’accueil ou dans les espaces privés, ils peuvent être mécaniques, électroniques ou sans fil. Certains modèles proposent des mélodies personnalisables, des volumes réglables et une portée étendue. Faciles à installer, ils conviennent aussi bien aux maisons individuelles qu’aux bureaux ou locaux professionnels. Parcourez les solutions disponibles pour choisir un carillon adapté à vos besoins.