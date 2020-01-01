Sortie de WC en PVC

Les sorties de WC en PVC assurent le raccordement entre la cuvette des toilettes et le réseau d’évacuation. Disponibles en version droite, coudée ou extensible, elles permettent une adaptation aux différentes configurations de pose (sortie horizontale ou verticale). Le PVC, matériau résistant et insensible à la corrosion, garantit une évacuation fiable et hygiénique. Faciles à installer, ces produits s’emboîtent ou se collent selon les modèles. Sur cette page, retrouvez une sélection de sorties de WC en PVC conformes aux exigences sanitaires et techniques des chantiers en neuf ou en rénovation.