Sous-couche pour carrelage en matière plastique

Les sous-couches en matière plastique destinées à la pose de carrelage offrent une pose plus souple, une isolation acoustique et une amélioration du confort de marche. Elles facilitent également l’absorption des légers défauts du support et peuvent intégrer une membrane d’étanchéité. Certaines versions sont conçues pour les carrelages clipsables ou les systèmes de pose à sec. Adaptées aux pièces humides comme aux zones à fort passage, elles sont rapides à mettre en œuvre. Découvrez ici les solutions adaptées aux exigences techniques du BTP.