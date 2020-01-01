La sous-couche pour chape flottante joue un rôle clé dans la performance thermique et acoustique des sols. Placée entre la dalle structurelle et la chape désolidarisée, elle garantit une isolation optimale tout en évitant les ponts phoniques et thermiques. Ces sous-couches sont souvent constituées de polystyrène, mousse PE, panneaux composites ou laine minérale, et sont compatibles avec les systèmes de chauffage par le sol. Retrouvez ici une sélection de solutions techniques conformes aux normes en vigueur, pour des ouvrages performants et durables.