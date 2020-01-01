La sous-couche pour parquet est essentielle pour optimiser le confort d’usage et la durabilité des sols. Elle assure une isolation phonique contre les bruits d’impact, une isolation thermique et une compensation des irrégularités du support. Selon le type de pose (flottante, collée, clipsée), différents matériaux sont disponibles : mousse PE, liège, fibres végétales ou minérales. Certaines sous-couches sont compatibles avec les planchers chauffants ou intègrent des pare-vapeur. Explorez ici les produits dédiés aux professionnels pour une pose parquet réussie.