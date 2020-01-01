Store intérieur à bande verticale

Le store à bandes verticales est particulièrement adapté aux grandes baies vitrées et aux environnements tertiaires. Il permet de moduler la lumière avec précision tout en apportant une touche contemporaine à l’espace. Les bandes textiles orientables offrent un bon équilibre entre visibilité et occultation. Disponible en plusieurs matières et coloris, ce store est apprécié pour son efficacité et son élégance dans les bureaux, salles de réunion ou logements modernes.