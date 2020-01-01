Le panneau stratifié est un support (souvent en particules ou MDF) recouvert d’un revêtement stratifié haute pression (HPL), offrant une excellente résistance à l’abrasion, à l’humidité, aux rayures et aux chocs.

Il est idéal pour les surfaces soumises à un usage intensif : plans de travail, habillages muraux, mobilier professionnel ou sanitaire. Sur cette page, accédez à une gamme de stratifiés décoratifs aux formats variés, teintes unies, motifs bois ou minéraux.