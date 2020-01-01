La supervision et conduite de réseau de distribution regroupe l’ensemble des systèmes et équipements permettant de surveiller, piloter et optimiser en temps réel les réseaux électriques. Ces solutions sont indispensables pour assurer la continuité de service, détecter rapidement les défauts et anticiper les surcharges ou incidents. Elles intègrent des logiciels de supervision (SCADA), des capteurs connectés, des concentrateurs de données, des automates et des interfaces homme-machine. Utilisées dans les réseaux moyenne et basse tension, elles facilitent la gestion à distance des postes de transformation, la reconfiguration dynamique du réseau et l’intégration des énergies renouvelables. Ces outils sont essentiels dans une logique de smart grid et d’efficacité énergétique. Retrouvez ici des solutions destinées aux professionnels pour moderniser et sécuriser les infrastructures électriques.