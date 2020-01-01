Le surélévateur de WC est une solution idéale pour faciliter l’accès et le confort des personnes à mobilité réduite ou des seniors. En augmentant la hauteur de la cuvette de WC, ce dispositif permet une meilleure ergonomie, réduisant ainsi les efforts nécessaires pour s’asseoir ou se lever. Facile à installer, il peut être utilisé dans les installations résidentielles ou dans les établissements recevant du public (ERP) pour répondre aux normes d’accessibilité PMR. Fabriqué dans des matériaux durables et résistants à l’humidité, le surélévateur de WC garantit à la fois sécurité, confort et hygiène. Découvrez notre sélection de surélévateurs adaptés aux besoins des professionnels du BTP et des projets d’aménagement accessibles.