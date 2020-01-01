Surveillance et gestion de l'arrosage

La gestion de l’arrosage automatisée permet de contrôler avec précision l’irrigation des espaces verts, jardins et toitures végétalisées. Grâce aux capteurs d’humidité, programmateurs et solutions connectées, il est possible d’adapter les apports en eau aux besoins réels, en évitant les gaspillages. Ces systèmes sont particulièrement utiles dans les projets paysagers et les bâtiments publics ou tertiaires. Parcourez les produits proposés pour une gestion écoresponsable et efficace de vos installations d’arrosage.