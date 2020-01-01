La surveillance et gestion de l’éclairage permet d’optimiser l’utilisation des sources lumineuses selon les besoins réels des occupants. Grâce à la détection de présence, aux horloges programmables ou à la variation automatique, ces systèmes réduisent la consommation énergétique tout en assurant un éclairage adapté. En neuf ou rénovation, ils s’intègrent aux installations existantes et contribuent aux certifications environnementales. Consultez les solutions listées pour améliorer la performance lumineuse de vos bâtiments.