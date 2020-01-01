La surveillance et gestion de l’électricité permet de suivre en temps réel les consommations, d’identifier les anomalies et d’optimiser les installations électriques. Ces systèmes garantissent la sécurité, la performance énergétique et la continuité d’alimentation. Ils sont essentiels dans les bâtiments tertiaires, industriels ou résidentiels, et s’intègrent facilement dans une démarche de GTB. Analyse de la qualité de l’énergie, alarmes, télécommandes… autant de solutions à découvrir pour un pilotage intelligent des réseaux électriques.