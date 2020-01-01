Surveillance et gestion des ascenseurs

La surveillance des ascenseurs garantit leur bon fonctionnement, leur sécurité et leur disponibilité en toutes circonstances. Grâce à des systèmes connectés, il est possible de remonter les anomalies en temps réel, de programmer les maintenances et d’améliorer le confort des usagers. Ces solutions s’intègrent facilement dans les bâtiments tertiaires, résidentiels ou publics. Elles permettent aussi de respecter les obligations réglementaires. Découvrez les équipements disponibles pour optimiser la gestion de vos ascenseurs.