Surveillance et gestion des motorisation des portes, accès

La gestion des motorisations des portes et accès renforce la sécurité des bâtiments tout en fluidifiant les circulations. Ces systèmes automatisés permettent un contrôle à distance des ouvertures : portails, portes de garage, portes industrielles, etc. Associés à des solutions de GTB ou de domotique, ils offrent un pilotage centralisé, programmable et sécurisé. Que ce soit pour des locaux professionnels ou résidentiels, ces équipements garantissent un haut niveau de confort et de sûreté. Parcourez les solutions disponibles pour vos installations.