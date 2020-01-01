Le système d’alarme est un élément central de la sécurité des bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. Il détecte les intrusions, incidents ou anomalies, puis alerte en temps réel les occupants ou un service de télésurveillance. Composé d’une centrale, de capteurs, de sirènes et de dispositifs de commande, il peut être filaire, radio ou mixte, avec ou sans connectivité. Certains modèles permettent un pilotage à distance via smartphone. Facilement intégrables à d’autres systèmes de sécurité, les alarmes assurent une protection efficace contre les intrusions ou les événements critiques. Découvrez ici des solutions fiables, certifiées et adaptées à vos projets.