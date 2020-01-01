Système de commande de manoeuvre d'ouvrant

Le système de commande de manœuvre d’ouvrant permet d’actionner à distance ou automatiquement des ouvrants comme des fenêtres, lanterneaux ou trappes de désenfumage. Il peut être manuel (à tige ou à câble) ou motorisé, pour une gestion centralisée ou programmée. Ces systèmes sont essentiels dans les bâtiments tertiaires, industriels ou ERP pour répondre aux exigences de ventilation, d’accès ou de sécurité incendie. Fiables et faciles à intégrer, ils offrent un confort d’utilisation tout en respectant les contraintes techniques du bâtiment.