Le système de détection de passage permet d’identifier le mouvement d’une personne ou d’un objet à l’approche d’un point de contrôle, d’un accès ou d’une zone sensible. Utilisé en complément d’un système d’alarme ou de contrôle d’accès, il peut activer une alerte, un éclairage ou un mécanisme automatique. Les technologies varient selon les besoins : infrarouge, micro-ondes, laser, cellules photoélectriques, etc. Ces dispositifs sont essentiels pour sécuriser les accès, fluidifier les flux ou déclencher des actions à distance. Adaptés aux bâtiments professionnels, ERP ou sites industriels, ils se déclinent en solutions murales, encastrées ou intégrées. Parcourez notre sélection pour renforcer la détection périmétrique et le confort d’usage.