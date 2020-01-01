Un système de surveillance de sécurité incendie permet de superviser en temps réel l’état des dispositifs de détection, d’alarme et d’extinction. Relié à une centrale, il assure la remontée d’informations critiques pour anticiper les incidents, alerter les équipes et déclencher les actions automatiques. Ce type de solution s’intègre aux installations des ERP, sites industriels ou immeubles tertiaires. Consultez les systèmes listés pour garantir une surveillance complète et conforme aux exigences réglementaires.