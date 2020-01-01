Système de vidage pour collectivité

Les systèmes de vidage pour collectivité sont conçus pour garantir l’évacuation fiable et hygiénique des eaux usées dans des environnements à forte fréquentation : établissements scolaires, équipements sportifs, hôpitaux, lieux publics ou industriels. Ces dispositifs doivent allier robustesse, performance et facilité d’entretien pour répondre aux exigences d’un usage intensif. On y retrouve des bondes renforcées, des siphons anti-odeurs, des grilles de protection ou encore des systèmes à déclenchement automatique, compatibles avec des équipements de lavabos, douches ou urinoirs collectifs. Leur conception permet de limiter les risques d’obstruction, d’assurer une parfaite étanchéité et de faciliter les opérations de maintenance. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de solutions techniques fiables, conformes aux normes sanitaires en vigueur, idéales pour les projets en neuf comme en rénovation.